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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26
alextov написав: GTS написав:
Но в итоге придётся заплатить и НДФЛ и военный сбор.
А разве НДФЛ начисляется на доход по ОВГЗ?
НДФЛ на прибыль от операций с акциями
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:26
ChuLock написав: zzzzzz написав:
... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые
Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали
Нет, это все вертеть ради доходности в гривне 25% в год.
Продажа до погашения это маленький бонус
Живите своим умом!
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