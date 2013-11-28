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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.9 5 7
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Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26

  alextov написав:
  GTS написав:Но в итоге придётся заплатить и НДФЛ и военный сбор.

А разве НДФЛ начисляется на доход по ОВГЗ?


НДФЛ на прибыль от операций с акциями
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:26

  ChuLock написав:
  zzzzzz написав:... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые


Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали


Нет, это все вертеть ради доходности в гривне 25% в год.
Продажа до погашения это маленький бонус
Живите своим умом!
zzzzzz
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