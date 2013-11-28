Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26
alextov написав: GTS написав:
Но в итоге придётся заплатить и НДФЛ и военный сбор.
А разве НДФЛ начисляется на доход по ОВГЗ?
НДФЛ на прибыль от операций с акциями
DmitryZP
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:26
ChuLock написав: zzzzzz написав:
... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые
Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали
Нет, это все вертеть ради доходности в гривне 25% в год.
Продажа до погашения это маленький бонус
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39
Ірина_ написав:
Доброго вівторка, шановні колеги!
Фіксуємо опитування та голосуємо за нове!
З пов.Ірина
Добавьте, пожалуйста, "валютная корзина".
И уточните на какой период. Квартал? До нового года?
lrs7719
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:02
Вместо "первичка, Киев" можно добавить "недвижимость под аренду" и "покупка недвижимости на ранних этапах, под переуступку".
А где же, кстати, криптовалюта?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:13
OzzyR написав: St/2 написав: OzzyR
Вероятно потому, что Украина по ним допускала дефолт.
можно указать автора к чуши или источник?
По российским бондам заплатили? Может реструктуризация был? Нет. Чистый дефолт.
По остальным списали четверть и продлили на годы. Выборочный дефолт. Кстати такой рейтинг был у Украины.
Да и открываем котировки cds, они на порядки выше чем для Трежерис. Отнимаем стоимость страховки и о чудо, реальная доходность ниже, чем у Трежерис с той же дюрацией. Потому тупые иностранцы не берут наши бонды.
St/2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45
Брокер обещает завтра двд по Центру перечислить ( Универ)
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50
zzzzzz мне вчера зашли .
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ChuLock
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:57
ChuLock у тебя кто брокер ?
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 лип, 2018 17:18
zzzzzz и от универа тоже зашли
И это пройдёт ©
ChuLock
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