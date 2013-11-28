RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2148214921502151

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.7 5 9
1.Депозит в гривне
0
0
2.Купить доллары
56%
5
3.Индекс UX
22%
2
4.Индекс S&P 500
22%
2
5.Первичка, Киев
0
0
6.Золото
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26

  alextov написав:
  GTS написав:Но в итоге придётся заплатить и НДФЛ и военный сбор.

А разве НДФЛ начисляется на доход по ОВГЗ?


НДФЛ на прибыль от операций с акциями
DmitryZP
 
Повідомлень: 3929
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:26

  ChuLock написав:
  zzzzzz написав:... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые


Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали


Нет, это все вертеть ради доходности в гривне 25% в год.
Продажа до погашения это маленький бонус
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27462
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2675 раз.
Подякували: 3949 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39

  Ірина_ написав:Доброго вівторка, шановні колеги!
Фіксуємо опитування та голосуємо за нове!
Зображення
З пов.Ірина


Добавьте, пожалуйста, "валютная корзина".
И уточните на какой период. Квартал? До нового года?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 13.07.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:02

Re: Идеи: портфель

Вместо "первичка, Киев" можно добавить "недвижимость под аренду" и "покупка недвижимости на ранних этапах, под переуступку".
А где же, кстати, криптовалюта?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
Повідомлень: 418
З нами з: 06.12.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:13

  OzzyR написав:
  St/2 написав:OzzyR
Вероятно потому, что Украина по ним допускала дефолт.

можно указать автора к чуши или источник?

По российским бондам заплатили? Может реструктуризация был? Нет. Чистый дефолт.
По остальным списали четверть и продлили на годы. Выборочный дефолт. Кстати такой рейтинг был у Украины.
Да и открываем котировки cds, они на порядки выше чем для Трежерис. Отнимаем стоимость страховки и о чудо, реальная доходность ниже, чем у Трежерис с той же дюрацией. Потому тупые иностранцы не берут наши бонды.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10421
З нами з: 02.09.08
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45

Брокер обещает завтра двд по Центру перечислить ( Универ)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27462
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2675 раз.
Подякували: 3949 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50

zzzzzz

мне вчера зашли .
И это пройдёт ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 05.07.08
Подякував: 899 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:57

ChuLock
у тебя кто брокер ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27462
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2675 раз.
Подякували: 3949 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2148214921502151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71747
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3035)
10.07.2018 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.