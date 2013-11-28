Додано: Вів 10 лип, 2018 16:02

Вместо "первичка, Киев" можно добавить "недвижимость под аренду" и "покупка недвижимости на ранних этапах, под переуступку".

А где же, кстати, криптовалюта?

До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.