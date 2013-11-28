НДФЛ на прибыль от операций с акциями
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:26
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:26
Нет, это все вертеть ради доходности в гривне 25% в год.
Продажа до погашения это маленький бонус
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:02
Re: Идеи: портфель
Вместо "первичка, Киев" можно добавить "недвижимость под аренду" и "покупка недвижимости на ранних этапах, под переуступку".
А где же, кстати, криптовалюта?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:13
По российским бондам заплатили? Может реструктуризация был? Нет. Чистый дефолт.
По остальным списали четверть и продлили на годы. Выборочный дефолт. Кстати такой рейтинг был у Украины.
Да и открываем котировки cds, они на порядки выше чем для Трежерис. Отнимаем стоимость страховки и о чудо, реальная доходность ниже, чем у Трежерис с той же дюрацией. Потому тупые иностранцы не берут наши бонды.
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:45
Брокер обещает завтра двд по Центру перечислить ( Универ)
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:33
Ukrainian Exchange
19 мин. ·
[#UkrainianExchangeNews от 10 июля]
1. По поводу информации в отдельных СМИ об изменении в структуре наших акционеров, можем сообщить, что более 50% акций биржи контролируют две группы компаний - Dragon Capital и Инвестиционная Группа УНИВЕР, Киев, у каждой из которых более чем по блокирующему пакету. Перераспределение акций внутри этих групп никак не влияет на биржу.
Просьба к журналистам не вводить человечество в заблуждение броскими заголовками.
2. На сегодня получили всего 15 ответов на наш RFP + одно предложение о сотрудничестве. Есть из чего выбирать, но ждём еще двух поставщиков, с которыми давно общаемся.
Живите своим умом!
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