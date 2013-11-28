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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:46

ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?
joik
 
Повідомлень: 48
З нами з: 24.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:10

  joik написав:ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?


Да, еще 6 июля.
Вы заявы на продажу валюты и т.д. отправляли им?
rol23
 
Повідомлень: 447
З нами з: 03.04.13
Подякував: 225 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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