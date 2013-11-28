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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:46
ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?
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joik
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:10
joik написав:ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?
Да, еще 6 июля.
Вы заявы на продажу валюты и т.д. отправляли им?
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rol23
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