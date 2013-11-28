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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:46

ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:10

  joik написав:ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?


Да, еще 6 июля.
Вы заявы на продажу валюты и т.д. отправляли им?
rol23
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:29

  zzzzzz написав:ВС при погашении ОВГЗ удерживает брокер как налоговый агент сразу.

Не удерживает, потому что при погашении доход выплачивает ДУ, а не брокер.

ДУ не является налоговым агентом, поэтому ВС вы должны заплатить сами.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:56

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:По российским бондам заплатили? Может реструктуризация был? Нет. Чистый дефолт.
По остальным списали четверть и продлили на годы. Выборочный дефолт. Кстати такой рейтинг был у Украины.


по российской взятке Януковичу суды идут или уже закончили?

По остальным - это внешние, списали не четверть а 20%, дали таки нормальные проценты, они получат в итоге свои деньги назад. И это без отказа от долга - технический дефолт.
https://apostrophe.ua/article/economy/2 ... orami/2169
https://112.ua/statji/restrukturizaciya ... 65306.html

по внутреннему долгу были проблемы в 1998 году - спрятали тогда ОВГЗ-пирамиду в уставниках банков, разрешили деньги заменить на ОВГЗ которые уже выплатить не могли.

Физики вроде в Украине не страдали?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58

  rol23 написав:
  joik написав:ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?


Да, еще 6 июля.
Вы заявы на продажу валюты и т.д. отправляли им?


Да нет, ничего не отправлял, я думаю они должны уведемить клиента о процедуре, пока молчат!
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:10

Роздрібні тарифи на електроенергію для побутових споживачів, за прогнозом МЕРТ, в 2018 році (грудень до грудня минулого року) мінятися не будуть, а в 2019-2021 роках їх очікує щорічний 25% -е зростання.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:11

  joik написав:
  rol23 написав:
  joik написав:ChuLock
Да по Центру от Универа вчера зашли дивы.
Вот по курице от Универа еще не слихать, кто то получил?


Да, еще 6 июля.
Вы заявы на продажу валюты и т.д. отправляли им?


Да нет, ничего не отправлял, я думаю они должны уведемить клиента о процедуре, пока молчат!


Универ по электронке уточнил нужный способ выплаты (валюта/грн, счет/биржа) и прислал нужные бланки для заполнения.
rol23
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:00

  GTS написав:
  zzzzzz написав:ВС при погашении ОВГЗ удерживает брокер как налоговый агент сразу.

Не удерживает, потому что при погашении доход выплачивает ДУ, а не брокер.

ДУ не является налоговым агентом, поэтому ВС вы должны заплатить сами.



А при выплате очередного купона брокер ВС удерживает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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