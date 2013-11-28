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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лип, 2018 17:26
Re: Идеи: портфель
Хотя хз, я это не читал
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Чет 12 лип, 2018 00:18
Тепер з гордістю можна заявляти, що на чемпіонат світу по футболу нас не пустила фіналістка (або чемпіон) Хорватія, а якби там були якісь англійці, то ми би їх одною лівою
Додано: Чет 12 лип, 2018 09:48
Речь про ОВГЗ.
Из того что я прочитал, там этого нет. В каком пункте это написано?
Министерство Финансов Украины выпускает ОВГЗ, но не является налоговым агентом, поэтому не удерживает 1,5% военный сбор во время выплаты купона.
Это не означает, что военный сбор не нужно платить. Это значит, что физ. лицо, которое получило купон от ОВГЗ, должно самостоятельно заплатить его на казначейский счёт ДФС.
С другой стороны, если это "емітент корпоративних прав", тогда он как налоговой агент удержит 5% + военный сбор 1,5% при выплате купона по корпоративным облигациям.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:28
Додано: Чет 12 лип, 2018 12:49
10 000
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:02
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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