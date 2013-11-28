RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2151215221532154

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.7 5 29
1.Депозит в гривне
10%
3
2.Купить доллары
45%
13
3.Индекс UX
17%
5
4.Индекс S&P 500
21%
6
5.Первичка, Киев
7%
2
6.Золото
0
0
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 17:26

Re: Идеи: портфель

Хотя хз, я это не читал
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 00:18

Тепер з гордістю можна заявляти, що на чемпіонат світу по футболу нас не пустила фіналістка (або чемпіон) Хорватія, а якби там були якісь англійці, то ми би їх одною лівою :lol:
Serhij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 06.01.12
Подякував: 133 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:48

  Boundless написав:Зу от 31.07.2014 #1621-vii


Речь про ОВГЗ.

Из того что я прочитал, там этого нет. В каком пункте это написано?

Министерство Финансов Украины выпускает ОВГЗ, но не является налоговым агентом, поэтому не удерживает 1,5% военный сбор во время выплаты купона.

Это не означает, что военный сбор не нужно платить. Это значит, что физ. лицо, которое получило купон от ОВГЗ, должно самостоятельно заплатить его на казначейский счёт ДФС.

С другой стороны, если это "емітент корпоративних прав", тогда он как налоговой агент удержит 5% + военный сбор 1,5% при выплате купона по корпоративным облигациям.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.10.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:28

  GTS написав:
  OzzyR написав:у кого есть доступ к пфтс. покажите актуальные цены на аваль и стакан плз.
а то каменный век
осталось брокеру сделать платные звонки как "секс по телефону" - 1 минута - 50 грн

Зображення

14 лотов это сколько тысяч штук?
чему равняется 1 лот?
OzzyR
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.06.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:35

OzzyR
1 лот в BAVL = 10 000 акций
H2O
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:49

  OzzyR написав:14 лотов это сколько тысяч штук?
чему равняется 1 лот?

10 000
http://www.pfts.ua/tabdata/bs/moreinfor ... icker=BAVL
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.10.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:37

НБУ поднял учетную ставку на 0,5пп до 17,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27470
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2678 раз.
Подякували: 3953 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:02

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.10.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:23

Україна презентувала аудиторським фірмам "великої четвірки" Ernst & Young, Delloite, PwC, KPMG, а також компаніям Morgan Stanley і Rothschild деталі конкурсів із відбору радників із приватизації.
Про це написав в.о. голови Фонду держмайна (ФДМ) Віталій Трубаров на своїй Facebook-сторінці.
"Відбулася важлива зустріч з потенційними радниками для приватизації великих об'єктів. Ernst&Young, Delloite, PwC, KPMG, Morgan Stanley, Rothschild і іншими компаніями з високим рівнем довіри серед інвесторів", - написав він.
Крім того, Урядовий портал повідомляє, що у зустрічі також взяли участь представники компаній ICU, Concorde Capital, Dragon Capital, передає Інтерфакс-Україна.
Трубаров також нагадав, що перші шість конкурсів заплановані на 26-31 липня.
Філ
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:31

ПАТ "Донбасенерго" змінило свого бенефіціара.
За його словами, старший син Віктора Януковича Олександр втратив відношення до "Донбасенерго", поступившись роллю її куратора депутату Верховної Ради Максиму Єфімову.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/12/638656/
Філ
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2151215221532154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71765
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57914)
12.07.2018 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.