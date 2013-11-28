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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:15

  GTS написав:Зображення

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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:28

Работники "Турбоатома" пытаются заблокировать выплату дивиде

Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" (Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в суды с требованием приостановить выплату дивидендов в обеспечение исков и признать собрание акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов, недействительным по формальным причинам.

Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление и достойное место среди ведущих мировых производителей.

https://interfax.com.ua/news/economic/517797.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:21

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 148
З нами з: 27.10.10
Подякував: 28 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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