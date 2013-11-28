Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" (Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в суды с требованием приостановить выплату дивидендов в обеспечение исков и признать собрание акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов, недействительным по формальным причинам.
Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление и достойное место среди ведущих мировых производителей.