...При этом деструктивность выбранной отечественными олигархическими кланами стратегии связана не только с тем, что уничтожает основы устойчивого развития страны и ее социально-экономическую безопасность. Но и с тем, что, даже отбирая у слабых игроков активы, они на самом деле не становятся сильнее и влиятельнее в мире, а деградируют, уничтожая при этом правовые основы государства, убивая последние надежды, что в этой стране что-то можно реализовать...

... Ключевой ошибкой НКЦБФР, на наш взгляд, является производство законов, выгодных только мажоритарным акционерам крупных ФПГ, теневому сектору рынка, а социально-инвестиционную и развивающую функцию фондового рынка Украины существующий состав Нацкомиссии не обеспечивает, хотя по своим функциональным обязанностям должен это делать.



Монополизация крупных пакетов акций является угрозой для функционирования экономики Украины, ее инвестиционного климата, деятельности фондового рынка. Также это ухудшает состояние отечественной корпоративной среды, которая становится менее социально ответственной перед обществом, более закрытой и непрогнозируемой. В этом контексте деятельность НКЦБФР является не развивающей, а наоборот, закрывающей инклюзивные возможности и снижающей уровень институционально-инфраструктурной обеспеченности и полноценности украинской экономики. По сути, фондовый рынок закрывается для инвесторов (лишаются возможности инвестировать и получать доходы такие категории инвесторов, как население Украины, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды, иностранные инвесторы, отечественные торговцы ценными бумагами).

Механизм проведения squeeze-out и sell-out прямо нарушает конституционные нормы Украины (ст. 3 и 41) относительно миноритарных акционеров: их право на собственность грубым образом попирается...