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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:15

  GTS написав:Зображення

Аваль начинают распродавать(
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:28

Работники "Турбоатома" пытаются заблокировать выплату дивиде

Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" (Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в суды с требованием приостановить выплату дивидендов в обеспечение исков и признать собрание акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов, недействительным по формальным причинам.

Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление и достойное место среди ведущих мировых производителей.

https://interfax.com.ua/news/economic/517797.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:21

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:37

Сквиз-аут фондового рынка
...При этом деструктивность выбранной отечественными олигархическими кланами стратегии связана не только с тем, что уничтожает основы устойчивого развития страны и ее социально-экономическую безопасность. Но и с тем, что, даже отбирая у слабых игроков активы, они на самом деле не становятся сильнее и влиятельнее в мире, а деградируют, уничтожая при этом правовые основы государства, убивая последние надежды, что в этой стране что-то можно реализовать...
... Ключевой ошибкой НКЦБФР, на наш взгляд, является производство законов, выгодных только мажоритарным акционерам крупных ФПГ, теневому сектору рынка, а социально-инвестиционную и развивающую функцию фондового рынка Украины существующий состав Нацкомиссии не обеспечивает, хотя по своим функциональным обязанностям должен это делать.

Монополизация крупных пакетов акций является угрозой для функционирования экономики Украины, ее инвестиционного климата, деятельности фондового рынка. Также это ухудшает состояние отечественной корпоративной среды, которая становится менее социально ответственной перед обществом, более закрытой и непрогнозируемой. В этом контексте деятельность НКЦБФР является не развивающей, а наоборот, закрывающей инклюзивные возможности и снижающей уровень институционально-инфраструктурной обеспеченности и полноценности украинской экономики. По сути, фондовый рынок закрывается для инвесторов (лишаются возможности инвестировать и получать доходы такие категории инвесторов, как население Украины, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды, иностранные инвесторы, отечественные торговцы ценными бумагами).
Механизм проведения squeeze-out и sell-out прямо нарушает конституционные нормы Украины (ст. 3 и 41) относительно миноритарных акционеров: их право на собственность грубым образом попирается...

https://zn.ua/finances/skviz-aut-fondovogo-rynka-288500_.html#.W0jW3-tKTTc.facebook
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