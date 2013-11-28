...При этом деструктивность выбранной отечественными олигархическими кланами стратегии связана не только с тем, что уничтожает основы устойчивого развития страны и ее социально-экономическую безопасность. Но и с тем, что, даже отбирая у слабых игроков активы, они на самом деле не становятся сильнее и влиятельнее в мире, а деградируют, уничтожая при этом правовые основы государства, убивая последние надежды, что в этой стране что-то можно реализовать...

... Ключевой ошибкой НКЦБФР, на наш взгляд, является производство законов, выгодных только мажоритарным акционерам крупных ФПГ, теневому сектору рынка, а социально-инвестиционную и развивающую функцию фондового рынка Украины существующий состав Нацкомиссии не обеспечивает, хотя по своим функциональным обязанностям должен это делать.



Монополизация крупных пакетов акций является угрозой для функционирования экономики Украины, ее инвестиционного климата, деятельности фондового рынка. Также это ухудшает состояние отечественной корпоративной среды, которая становится менее социально ответственной перед обществом, более закрытой и непрогнозируемой. В этом контексте деятельность НКЦБФР является не развивающей, а наоборот, закрывающей инклюзивные возможности и снижающей уровень институционально-инфраструктурной обеспеченности и полноценности украинской экономики. По сути, фондовый рынок закрывается для инвесторов (лишаются возможности инвестировать и получать доходы такие категории инвесторов, как население Украины, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды, иностранные инвесторы, отечественные торговцы ценными бумагами).

Механизм проведения squeeze-out и sell-out прямо нарушает конституционные нормы Украины (ст. 3 и 41) относительно миноритарных акционеров: их право на собственность грубым образом попирается...

...По состоянию на 2011–2017 гг. система торгов ценными бумагами в Украине была целенаправленно разрушена и "зачищена" от ликвидности и оживления всеми административными методами. Крупные эмитенты годами выводили прибыль в офшоры, не платя соответствующие дивиденды миноритарным акционерам. При этом ограниченность корпоративной культуры, стандартов и этики не оставляет в дальнейшей стратегии развития крупных отечественных эмитентов дивидендов и акций для миноритарных акционеров, а также для полноценного функционирования рынка...

...Даже в более закрытых и семейных восточноазиатских корпорациях за последние 10–15 лет произошла системная трансформация ценностей. Так, крупнейшая в Китае компания по производству напитков Wahaha Beverage (более 30 тыс. сотрудников) с 1999 г. внедрила систему опционов на акции для сотрудников, проработавших в компании более года, то есть если человек вкладывает душу и все свои способности в развитие компании, то становится ее совладельцем. В украинской компании СКМ, наоборот, считают, что лишить права на собственность около 100 тыс. сотрудников (заводов ПАО "Азовсталь" и ПАО "ММК им. Ильича") и членов их семей, да еще и по цене в разы меньше рыночной, является продуктивным и необходимым, чтобы все принадлежало одному собственнику, а затем его сыну-мажору, который выращен на швейцарско-лондонских курортах. Только такими методами, как показывает опыт покойного владельца корпорации "Континиум" И.Еремеева, счастье для своей семьи не построишь, а устоявшиеся хищнические отношения и "кислотная" среда избавят ее от ценных активов в Украине очень быстро...