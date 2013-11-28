Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" (Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в суды с требованием приостановить выплату дивидендов в обеспечение исков и признать собрание акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов, недействительным по формальным причинам.
Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление и достойное место среди ведущих мировых производителей.
...При этом деструктивность выбранной отечественными олигархическими кланами стратегии связана не только с тем, что уничтожает основы устойчивого развития страны и ее социально-экономическую безопасность. Но и с тем, что, даже отбирая у слабых игроков активы, они на самом деле не становятся сильнее и влиятельнее в мире, а деградируют, уничтожая при этом правовые основы государства, убивая последние надежды, что в этой стране что-то можно реализовать... ... Ключевой ошибкой НКЦБФР, на наш взгляд, является производство законов, выгодных только мажоритарным акционерам крупных ФПГ, теневому сектору рынка, а социально-инвестиционную и развивающую функцию фондового рынка Украины существующий состав Нацкомиссии не обеспечивает, хотя по своим функциональным обязанностям должен это делать.
Монополизация крупных пакетов акций является угрозой для функционирования экономики Украины, ее инвестиционного климата, деятельности фондового рынка. Также это ухудшает состояние отечественной корпоративной среды, которая становится менее социально ответственной перед обществом, более закрытой и непрогнозируемой. В этом контексте деятельность НКЦБФР является не развивающей, а наоборот, закрывающей инклюзивные возможности и снижающей уровень институционально-инфраструктурной обеспеченности и полноценности украинской экономики. По сути, фондовый рынок закрывается для инвесторов (лишаются возможности инвестировать и получать доходы такие категории инвесторов, как население Украины, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды, иностранные инвесторы, отечественные торговцы ценными бумагами). Механизм проведения squeeze-out и sell-out прямо нарушает конституционные нормы Украины (ст. 3 и 41) относительно миноритарных акционеров: их право на собственность грубым образом попирается... ...По состоянию на 2011–2017 гг. система торгов ценными бумагами в Украине была целенаправленно разрушена и "зачищена" от ликвидности и оживления всеми административными методами. Крупные эмитенты годами выводили прибыль в офшоры, не платя соответствующие дивиденды миноритарным акционерам. При этом ограниченность корпоративной культуры, стандартов и этики не оставляет в дальнейшей стратегии развития крупных отечественных эмитентов дивидендов и акций для миноритарных акционеров, а также для полноценного функционирования рынка... ...Даже в более закрытых и семейных восточноазиатских корпорациях за последние 10–15 лет произошла системная трансформация ценностей. Так, крупнейшая в Китае компания по производству напитков Wahaha Beverage (более 30 тыс. сотрудников) с 1999 г. внедрила систему опционов на акции для сотрудников, проработавших в компании более года, то есть если человек вкладывает душу и все свои способности в развитие компании, то становится ее совладельцем. В украинской компании СКМ, наоборот, считают, что лишить права на собственность около 100 тыс. сотрудников (заводов ПАО "Азовсталь" и ПАО "ММК им. Ильича") и членов их семей, да еще и по цене в разы меньше рыночной, является продуктивным и необходимым, чтобы все принадлежало одному собственнику, а затем его сыну-мажору, который выращен на швейцарско-лондонских курортах. Только такими методами, как показывает опыт покойного владельца корпорации "Континиум" И.Еремеева, счастье для своей семьи не построишь, а устоявшиеся хищнические отношения и "кислотная" среда избавят ее от ценных активов в Украине очень быстро...
St/2 не соглашусь. причем тут профучастники и скулят? то что миноров кидали на дивиденды через разные схемы каким боком это к профучастникам? или то что всех работников кинули выкупив акции за копейки? вы кстати новость видели где на ММКИ сотрудникам с барского плеча чуть больше денег отсыпали по сравнению с другими минорами кто попал под сквиз-аут? имхо это тоже свинство, хотя может сотрудники и скажут спасибо ахметову. при этом уверен, что все равно их акции стоят больше, чем им заплатили. а можно было не быть свиньями, но это не о них
DmitryZP Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена. В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался. По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.
А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться.
DmitryZP Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена. В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался. По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.
А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться.
DmitryZP написав:St/2 не соглашусь. причем тут профучастники и скулят? то что миноров кидали на дивиденды через разные схемы каким боком это к профучастникам? или то что всех работников кинули выкупив акции за копейки? вы кстати новость видели где на ММКИ сотрудникам с барского плеча чуть больше денег отсыпали по сравнению с другими минорами кто попал под сквиз-аут? имхо это тоже свинство, хотя может сотрудники и скажут спасибо ахметову. при этом уверен, что все равно их акции стоят больше, чем им заплатили. а можно было не быть свиньями, но это не о них
Да,наличие фондового рынка в Украине под вопросом, профнепригодность всех задействованых на лицо, особенно Комиссия! А что с будущим? Всем уже понятно, что падать некуда! И емитентов непредвидится и механизмы зарегулированы взятками! Какие прогнозы и перспективы на будущее - хотя бы на год? Давайте поделимся своим видиньем! Или уходить на заработки на ЭС и американские рынки? Думается там сожрут!