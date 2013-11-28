Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2153215421552156 Лучшая инвестиция Идеи: портфель 2.8 5 34 1.Депозит в гривне 9% 3 2.Купить доллары 41% 14 3.Индекс UX 21% 7 4.Индекс S&P 500 18% 6 5.Первичка, Киев 12% 4 6.Золото 0 0 Всього голосів : 34 Додано: Пон 16 лип, 2018 23:58 St/2 написав: DmitryZP

Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена.

В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался.

По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.



А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться. Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена.В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался.По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться.

Слушайте, это уже смешно. Вы, взрослый человек с двумя высшими образованиями, торгующий на западных рынках должны понимать, проблема не в профучастниках, а в банальном отсутствии денег. До осени 2008-го года (не знаю были ли вы "в теме" на тот момент или нет) рынок привлечения капитала через выпуск ценных бумаг для украинских эмитентов имел неплохие перспективы. У того же драгона, в планах с 2008 по 2011 было открытие региональных офисов по всем обласным центрам Украины. Только в отличие от феда, мы не располагали такой возможностью - расширить ликвидность и своевременно "убрать" токсичность банковских активов. Плюс, добавилась ко всему корупционная составляющая судебной системы, опять таки возникшая в виду нищеты девяностых. Если же вы смотрите в контексте "всего времени", то тезис о хромом который никогда не прибежит к финишу первым, выглядит очередной констатацией того, что всем и так давно известно еще с 1991 года. Вы просто капитан Очевидность !

" ...поле для заработка изменилось"

Да оно не изменилось.

Оно попросту "выгорело". Дотла.

И вопят здесь не профики, а кто-то другой (непонятно зачем). Деньги меняют людей, нет денег - нет и изменений. А не наоборот, заметьте себе. У этой страны изначально выбрана другая дистанция для соревнований. И пытаться нас сравнивать с "америками" минимум некорректно. Возможности ограничены, так что не побрезгуют и украинами. Засеют очередными банананами и будет всем новое поле для заработка.

ПС.

Тем временем, ПРАВИЛЬНЫЕ волны на западном побережье в районе мыса Кондратьева. Ловите, заодно и просерфите своим интелектом, подобно маяку предупредив нас всех, перед тем, как вновь разбиться "о черные скалы" " Слушайте, это уже смешно. Вы, взрослый человек с двумя высшими образованиями, торгующий на западных рынках должны понимать, проблема не в профучастниках, а в банальном отсутствии денег. До осени 2008-го года (не знаю были ли вы "в теме" на тот момент или нет) рынок привлечения капитала через выпуск ценных бумаг для украинских эмитентов имел неплохие перспективы. У того же драгона, в планах с 2008 по 2011 было открытие региональных офисов по всем обласным центрам Украины. Только в отличие от феда, мы не располагали такой возможностью - расширить ликвидность и своевременно "убрать" токсичность банковских активов. Плюс, добавилась ко всему корупционная составляющая судебной системы, опять таки возникшая в виду нищеты девяностых. Если же вы смотрите в контексте "всего времени", то тезис о хромом который никогда не прибежит к финишу первым, выглядит очередной констатацией того, что всем и так давно известно еще с 1991 года.Вы просто капитан Очевидность !" ...поле для заработка изменилось"Да оно не изменилось.Оно попросту "выгорело". Дотла.И вопят здесь не профики, а кто-то другой (непонятно зачем). Деньги меняют людей, нет денег - нет и изменений. А не наоборот, заметьте себе. У этой страны изначально выбрана другая дистанция для соревнований. И пытаться нас сравнивать с "америками" минимум некорректно. Возможности ограничены, так что не побрезгуют и украинами. Засеют очередными банананами и будет всем новое поле для заработка.ПС.Тем временем, ПРАВИЛЬНЫЕ волны на западном побережье в районе мыса Кондратьева. Ловите, заодно и просерфите своим интелектом, подобно маяку предупредив нас всех, перед тем, как вновь разбиться "о черные скалы" paolot Повідомлень: 57 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2153215421552156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15 , 16 , 17

St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 71804

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59