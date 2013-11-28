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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:58

  St/2 написав:DmitryZP
Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена.
В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался.
По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.

А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться.

Слушайте, это уже смешно. Вы, взрослый человек с двумя высшими образованиями, торгующий на западных рынках должны понимать, проблема не в профучастниках, а в банальном отсутствии денег. До осени 2008-го года (не знаю были ли вы "в теме" на тот момент или нет) рынок привлечения капитала через выпуск ценных бумаг для украинских эмитентов имел неплохие перспективы. У того же драгона, в планах с 2008 по 2011 было открытие региональных офисов по всем обласным центрам Украины. Только в отличие от феда, мы не располагали такой возможностью - расширить ликвидность и своевременно "убрать" токсичность банковских активов. Плюс, добавилась ко всему корупционная составляющая судебной системы, опять таки возникшая в виду нищеты девяностых. Если же вы смотрите в контексте "всего времени", то тезис о хромом который никогда не прибежит к финишу первым, выглядит очередной констатацией того, что всем и так давно известно еще с 1991 года. :mrgreen: Вы просто капитан Очевидность !
" ...поле для заработка изменилось" :lol:
Да оно не изменилось.
Оно попросту "выгорело". Дотла.
И вопят здесь не профики, а кто-то другой (непонятно зачем). Деньги меняют людей, нет денег - нет и изменений. А не наоборот, заметьте себе. У этой страны изначально выбрана другая дистанция для соревнований. И пытаться нас сравнивать с "америками" минимум некорректно. Возможности ограничены, так что не побрезгуют и украинами. Засеют очередными банананами и будет всем новое поле для заработка.
ПС.
Тем временем, ПРАВИЛЬНЫЕ волны на западном побережье в районе мыса Кондратьева. Ловите, заодно и просерфите своим интелектом, подобно маяку предупредив нас всех, перед тем, как вновь разбиться "о черные скалы" :wink: "
paolot
 
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