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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:58

  St/2 написав:DmitryZP
Я смотрю на ситуацию не в контексте - сейчас, а за - все времена.
В Украине не было первичных размещений, зато были законы которые силком толкали бизнес в формат ПАТ. Как только появилась возможность уйти, бизнес этим воспользовался.
По большому счету, нужно сравнить сумму капитала который был привлечен от миноров на развитие и сумму выплаченных дивов. Баланс не в пользу бизнеса.

А проф участники не работали в пользу мелкого клиента. Где за 20 лет толпы счастливых маленьких украинских инвесторов? Они прислали свои корыстные интересы. Сейчас поле для заработка изменилось, а вопят больше всего те, кто не может меняться.

Слушайте, это уже смешно. Вы, взрослый человек с двумя высшими образованиями, торгующий на западных рынках должны понимать, проблема не в профучастниках, а в банальном отсутствии денег. До осени 2008-го года (не знаю были ли вы "в теме" на тот момент или нет) рынок привлечения капитала через выпуск ценных бумаг для украинских эмитентов имел неплохие перспективы. У того же драгона, в планах с 2008 по 2011 было открытие региональных офисов по всем обласным центрам Украины. Только в отличие от феда, мы не располагали такой возможностью - расширить ликвидность и своевременно "убрать" токсичность банковских активов. Плюс, добавилась ко всему корупционная составляющая судебной системы, опять таки возникшая в виду нищеты девяностых. Если же вы смотрите в контексте "всего времени", то тезис о хромом который никогда не прибежит к финишу первым, выглядит очередной констатацией того, что всем и так давно известно еще с 1991 года. :mrgreen: Вы просто капитан Очевидность !
" ...поле для заработка изменилось" :lol:
Да оно не изменилось.
Оно попросту "выгорело". Дотла.
И вопят здесь не профики, а кто-то другой (непонятно зачем). Деньги меняют людей, нет денег - нет и изменений. А не наоборот, заметьте себе. У этой страны изначально выбрана другая дистанция для соревнований. И пытаться нас сравнивать с "америками" минимум некорректно. Возможности ограничены, так что не побрезгуют и украинами. Засеют очередными банананами и будет всем новое поле для заработка.
ПС.
Тем временем, ПРАВИЛЬНЫЕ волны на западном побережье в районе мыса Кондратьева. Ловите, заодно и просерфите своим интелектом, подобно маяку предупредив нас всех, перед тем, как вновь разбиться "о черные скалы" :wink: "
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:03

Крюковский вагонзавод победил в тендере на поставку

Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) победил в торгах на поставку ПАО "Укрзализныця" шести пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе, предложив их за 1 млрд 061,82 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1 млрд 062 млн грн.

Согласно результатам проведенного в понедельник аукциона, второй участник торгов – Харьковский вагоностроительный завод (ХВСЗ) предлагал дизель-поезда за 1,062 млрд грн и не снижал цену в ходе аукциона.

Срок поставки поездов – до 25 декабря 2019 года.

Как сообщалось, это уже третья попытка "Укрзализныци" закупить дизель-поезда – в августе 2017 года она отклонила обе поданные заявки – КВСЗ и ХВСЗ из-за несоответствия тендерной документации и отменила объявленный еще в марте того же года тендер.

При этом тендер сопровождался жалобами потенциальных участников, в том числе на дискриминационные условия торгов и нарушения законодательства.
В феврале 2018 года аналогичный тендер быль отменен из-за отсутствия кворума на заседаниях тендерного комитета. Заявки на участие в нем, помимо КВСЗ и ХВСЗ подавали две малоизвестные фирмы.

Ожидаемая стоимость закупки дизель-поездов "Укрзализныцей" не изменялась.
КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2017 году увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:05

Re: Идеи: портфель

Укрсоц списали со счетов
double-u
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:37

  double-u написав:Укрсоц списали со счетов


чо, угощаешь ? )
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:03

Re: Идеи: портфель

  double-u написав:Укрсоц списали со счетов

Расставайся легко, не жалея... (с)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:12

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:34

Re: Идеи: портфель

послезавтра ботву собирают во фридомфинанс , можно пойти злоупотребить чуть . Есть желающие ? Там не наливают сцуко ((( придётся на свои убиваться )
И это пройдёт ©
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:06

На сегодняшнем аукционе Минфина гривневые ОВГЗ с погашением 03.10.2018 разместил под 17,98%.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:19

  GTS написав:На сегодняшнем аукционе Минфина гривневые ОВГЗ с погашением 03.10.2018 разместил под 17,98%.

Чистими скільки буде?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:25

  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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