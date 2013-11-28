|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25
GTS написав: Квесторе_поверніться написав:
Чистими скільки буде?
Зависит от суммы и от комиссии брокера.UPD:
Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.
Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25126
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07
Квесторе_поверніться написав: GTS написав: Квесторе_поверніться написав:
Чистими скільки буде?
Зависит от суммы и от комиссии брокера.UPD:
Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.
Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?
НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%.
С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент
С инвестприбыли 1,5% самостотельно
Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1828
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:15
GTS написав: Квесторе_поверніться написав:
Чистими скільки буде?
Зависит от суммы и от комиссии брокера.UPD:
Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.
Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%
-
OzzyR
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 26.06.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|71809
|
|