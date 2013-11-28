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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25

  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07

  Квесторе_поверніться написав:
  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?


НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%.
С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент
С инвестприбыли 1,5% самостотельно

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:15

  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%
OzzyR
 
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