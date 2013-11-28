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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25

  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:07

  Квесторе_поверніться написав:
  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?


НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%.
С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент
С инвестприбыли 1,5% самостотельно

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:15

  GTS написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?

Зависит от суммы и от комиссии брокера.

UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.

Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:53

Держава не повинна самостійно керувати підприємствами, – в.о. голови Фонду держмайна
"Ernst & Young зараз організовує по всьому світу такі локальні конференції, рекламні акції, де пропагує це підприємство. І крім Європи, ним цікавляться інвестори з Азії, Канади та Америки.
– Ви самі вірите, що приватизація Центренерго буде проведена, і буде серйозний інвестор?
– Приватизація буде проведена. Що буде конкурентне середовище, я теж у це вірю. Ми зможемо зробити гарний продаж.
– Коли можна очікувати продажу?
– Фонд уже переходить у режим сервісної організації. Тому ми зараз чекаємо пропозицій від радників щодо первинної ціни і тих умов, які можна виставляти на продаж. Ці умови ми затвердимо на Кабінеті міністрів і будемо оголошувати цей конкурс. Мені здається, що було б логічно почати це восени, оскільки нас раніше звинувачували в тому, що влітку не буде продане."

https://biz.nv.ua/ukr/bizinterview/derz ... 82827.html
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:55

  Камикадзе написав:НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%.
С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент
С инвестприбыли 1,5% самостотельно

    При получении дохода (купон или погашение) от ОВГЗ:
  • физ. лица НДФЛ не платят
  • юр. лица НДФЛ платят
  • военный сбор (ВС) 1,5%, любое лицо платит самостоятельно на казначейский счёт Державної фіскальної служби (ДФС).
    Почему самостоятельно? Потому что "депозитарна установа не є податковим агентом".
Если в результате торговых операций (через брокера) с ОВГЗ у физ. лица образуется прибыль, тогда при выводе средств на банковские реквизиты клиента, брокер удержит 1,5% военного сбора, потому что брокер является налоговым агентом.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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