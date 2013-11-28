Квесторе_поверніться написав:Чистими скільки буде?
Зависит от суммы и от комиссии брокера.
UPD: Если через Драгонов покупать, например на 100 тыс. грн., то со всеми комисами получится примерно 15% чистыми.
Дякую за інфо. Податки слід платити і хто платить?
НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%. С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент С инвестприбыли 1,5% самостотельно
Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
Держава не повинна самостійно керувати підприємствами, – в.о. голови Фонду держмайна "Ernst & Young зараз організовує по всьому світу такі локальні конференції, рекламні акції, де пропагує це підприємство. І крім Європи, ним цікавляться інвестори з Азії, Канади та Америки. – Ви самі вірите, що приватизація Центренерго буде проведена, і буде серйозний інвестор? – Приватизація буде проведена. Що буде конкурентне середовище, я теж у це вірю. Ми зможемо зробити гарний продаж. – Коли можна очікувати продажу? – Фонд уже переходить у режим сервісної організації. Тому ми зараз чекаємо пропозицій від радників щодо первинної ціни і тих умов, які можна виставляти на продаж. Ці умови ми затвердимо на Кабінеті міністрів і будемо оголошувати цей конкурс. Мені здається, що було б логічно почати це восени, оскільки нас раніше звинувачували в тому, що влітку не буде продане."
Камикадзе написав:НДФЛ не не платится, только ВС 1,5%. С процентов (купона) 1,5% удерживает налоговый агент С инвестприбыли 1,5% самостотельно
При получении дохода (купон или погашение) от ОВГЗ:
физ. лица НДФЛ не платят
юр. лица НДФЛ платят
военный сбор (ВС) 1,5%, любое лицо платит самостоятельно на казначейский счёт Державної фіскальної служби (ДФС). Почему самостоятельно? Потому что "депозитарна установа не є податковим агентом".
Если в результате торговых операций (через брокера) с ОВГЗ у физ. лица образуется прибыль, тогда при выводе средств на банковские реквизиты клиента, брокер удержит 1,5% военного сбора, потому что брокер является налоговым агентом.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
OzzyR написав:Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%
- Комиссия брокера: минимум 200 грн. - Услуги хранения ЦБ: 50 грн. в мес. (если покупать ОВГЗ с погашением через год, то сразу нужно учитывать 600 грн. комиса). - Выплата купона или погашение: 0,5% от суммы, но не менее 200 грн.
Поэтому получается меньше, чем 17,95%. Но чем больше срок и сумма, тем меньше влияние комиссии на результат. И не забываем про военный сбор.
Может показаться, что много разных расходов, но всё равно получается выгоднее, чем депозит.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.