Додано: Сер 18 лип, 2018 08:53

Держава не повинна самостійно керувати підприємствами, – в.о. голови Фонду держмайна"Ernst & Young зараз організовує по всьому світу такі локальні конференції, рекламні акції, де пропагує це підприємство. І крім Європи, ним цікавляться інвестори з Азії, Канади та Америки.– Ви самі вірите, що приватизація Центренерго буде проведена, і буде серйозний інвестор?– Приватизація буде проведена. Що буде конкурентне середовище, я теж у це вірю. Ми зможемо зробити гарний продаж.– Коли можна очікувати продажу?– Фонд уже переходить у режим сервісної організації. Тому ми зараз чекаємо пропозицій від радників щодо первинної ціни і тих умов, які можна виставляти на продаж. Ці умови ми затвердимо на Кабінеті міністрів і будемо оголошувати цей конкурс. Мені здається, що було б логічно почати це восени, оскільки нас раніше звинувачували в тому, що влітку не буде продане."