RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2155215621572158

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.8 5 38
1.Депозит в гривне
8%
3
2.Купить доллары
45%
17
3.Индекс UX
21%
8
4.Индекс S&P 500
16%
6
5.Первичка, Киев
11%
4
6.Золото
0
0
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:40

Re: Идеи: портфель

Подскажите депозитар установу из числа банков, где нет абонплаты, а комис только за списание/зачисление?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:48

Re: Идеи: портфель

GTS написав:Почему самостоятельно? Потому что "депозитарна установа не є податковим агентом

А разве емитент не является налоговым агентом военного сбора при выплате купона?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:04

  GTS написав:
  OzzyR написав:Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%

- Комиссия брокера: минимум 200 грн.
- Услуги хранения ЦБ: 50 грн. в мес. (если покупать ОВГЗ с погашением через год, то сразу нужно учитывать 600 грн. комиса).
- Выплата купона или погашение: 0,5% от суммы, но не менее 200 грн.

Поэтому получается меньше, чем 17,95%. Но чем больше срок и сумма, тем меньше влияние комиссии на результат. И не забываем про военный сбор.

Может показаться, что много разных расходов, но всё равно получается выгоднее, чем депозит.


Универ берет 51 грн. плюс 0.05% от суммы сделки. Открытие счета в депозитарии бесплатно. Хранение также... Вроде все.
wind
 
Повідомлень: 22
З нами з: 08.09.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2155215621572158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.