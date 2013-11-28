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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:40
Подскажите депозитар установу из числа банков, где нет абонплаты, а комис только за списание/зачисление?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:48
GTS написав:Почему самостоятельно? Потому что "депозитарна установа не є податковим агентом
А разве емитент не является налоговым агентом военного сбора при выплате купона?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:04
GTS написав: OzzyR написав:
Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%
- Комиссия брокера: минимум 200
грн.
- Услуги хранения ЦБ: 50
грн. в мес. (если покупать ОВГЗ с погашением через год, то сразу нужно учитывать 600 грн. комиса).
- Выплата купона или погашение: 0,5%
от суммы, но не менее 200
грн.
Поэтому получается меньше, чем 17,95%. Но чем больше срок и сумма, тем меньше влияние комиссии на результат. И не забываем про военный сбор.
Может показаться, что много разных расходов, но всё равно получается выгоднее, чем депозит.
Универ берет 51 грн. плюс 0.05% от суммы сделки. Открытие счета в депозитарии бесплатно. Хранение также... Вроде все.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:12
Boundless написав:
А разве емитент не является налоговым агентом военного сбора при выплате купона?
Получается, что Минфин не является. Мне в ДУ сказали, что ВС нужно заплатить самостоятельно.
Востаннє редагувалось GTS
в Чет 19 лип, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:14
Boundless написав:
Подскажите депозитар установу из числа банков, где нет абонплаты, а комис только за списание/зачисление?
По-моему сейчас таких нет после повышения тарифов Национальным депозитарием.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:32
Камикадзе написав:
Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)
То есть прибыль полученную от продажи ОВГЗ я могу не декларировать, но купон всё равно нужно отображать в декларации (для того чтобы показать сколько ВС я должен заплатить)?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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