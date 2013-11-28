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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.8 5 39
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Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:40

Re: Идеи: портфель

Подскажите депозитар установу из числа банков, где нет абонплаты, а комис только за списание/зачисление?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:48

Re: Идеи: портфель

GTS написав:Почему самостоятельно? Потому что "депозитарна установа не є податковим агентом

А разве емитент не является налоговым агентом военного сбора при выплате купона?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:04

  GTS написав:
  OzzyR написав:Коммис у драгона 200 грн. Так что получится 17,95%

- Комиссия брокера: минимум 200 грн.
- Услуги хранения ЦБ: 50 грн. в мес. (если покупать ОВГЗ с погашением через год, то сразу нужно учитывать 600 грн. комиса).
- Выплата купона или погашение: 0,5% от суммы, но не менее 200 грн.

Поэтому получается меньше, чем 17,95%. Но чем больше срок и сумма, тем меньше влияние комиссии на результат. И не забываем про военный сбор.

Может показаться, что много разных расходов, но всё равно получается выгоднее, чем депозит.


Универ берет 51 грн. плюс 0.05% от суммы сделки. Открытие счета в депозитарии бесплатно. Хранение также... Вроде все.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:12

  Boundless написав:А разве емитент не является налоговым агентом военного сбора при выплате купона?

Получается, что Минфин не является. Мне в ДУ сказали, что ВС нужно заплатить самостоятельно.
Востаннє редагувалось GTS в Чет 19 лип, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:14

  Boundless написав:Подскажите депозитар установу из числа банков, где нет абонплаты, а комис только за списание/зачисление?

По-моему сейчас таких нет после повышения тарифов Национальным депозитарием.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:32

  Камикадзе написав:Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)

То есть прибыль полученную от продажи ОВГЗ я могу не декларировать, но купон всё равно нужно отображать в декларации (для того чтобы показать сколько ВС я должен заплатить)?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:25

  GTS написав:
  Камикадзе написав:Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)

То есть прибыль полученную от продажи ОВГЗ я могу не декларировать, но купон всё равно нужно отображать в декларации (для того чтобы показать сколько ВС я должен заплатить)?


ВС приниали в спешке и правая нога не ведала что делает левая - в результате законодательного решения спорной ситуации нет Есть спорная позиция между ДФС и НАБУ

Есть разъяснение ДФС 22.03.2017 р. N 3926/С/99-99-13-02-03-14
При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.


НАБУ не согласно с этим и направило в ДФС пиьмо №4551-16/03 от 16.03.2018
... не є податковими агентами та не виконують функцій, визначених п. 176.2 ст. 176 ПКУ.
Фізичні особи, що отримують визначені вище доходи, зобов’язані
самостійно подати річну декларацію про майновий стан і доходи у
встановленому порядку та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним,
сплатити суму податкового зобов'язання, зазначені в поданих ними
податкових деклараціях.


ДФС их послали в зад (письмо № 13782/6/99-99-13-02-03-15 от 19.04.2018)и остались при своем мнении (ДФС легче дрючить налогового агента, чем гоняться за физиками)

А теперь вопрос, вы на чьей стороне?
Я согласен с аргументацией НАБУ, но мне выгоднее позиция ДФС - считаете что есть "налоговый агент" - я ничего с купона платить не буду, все вопросы к налоговому агенту :?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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