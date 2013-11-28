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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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1
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:39

  Boundless написав:Тут такие баталии относительно военного сбора, но это легко проверяется. Минфин указывает размер купона в грн. (или дол.). Держатель овгз получает весь купон или купон за минусом военного сбора (1.5%)?

Мне пришёл весь купон.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:51

  GTS написав:
  Boundless написав:Тут такие баталии относительно военного сбора, но это легко проверяется. Минфин указывает размер купона в грн. (или дол.). Держатель овгз получает весь купон или купон за минусом военного сбора (1.5%)?

Мне пришёл весь купон.


Вам тогда лучше будет заплатить, а мы посмотрим за развитием событий.
У меня первый купон будет только 4 квартале, думаю к этому времени вопрос устаканится
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:52

  Камикадзе написав:А если не укажет, то налоговая и не узнает ...

Депозитарна установа не отчитывается в налоговую о выплатах по форме 1ДФ.

Значит ли это, что можно не указывать купон в декларации?

Если даже налоговая узнает о том, что был незадекларированный купон, то штраф составит 170 грн., то с этим можно смириться.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05

Re: Идеи: портфель

Всем привет.
Кому то авалевские дивы зашли уже?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:10

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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