Мне пришёл весь купон.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:39
Мне пришёл весь купон.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:51
Вам тогда лучше будет заплатить, а мы посмотрим за развитием событий.
У меня первый купон будет только 4 квартале, думаю к этому времени вопрос устаканится
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:52
Депозитарна установа не отчитывается в налоговую о выплатах по форме 1ДФ.
Значит ли это, что можно не указывать купон в декларации?
Если даже налоговая узнает о том, что был незадекларированный купон, то штраф составит 170 грн., то с этим можно смириться.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05
Re: Идеи: портфель
Всем привет.
Кому то авалевские дивы зашли уже?
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:10
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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