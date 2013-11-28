Boundless написав:Тут такие баталии относительно военного сбора, но это легко проверяется. Минфин указывает размер купона в грн. (или дол.). Держатель овгз получает весь купон или купон за минусом военного сбора (1.5%)?
Мне пришёл весь купон.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Boundless написав:Тут такие баталии относительно военного сбора, но это легко проверяется. Минфин указывает размер купона в грн. (или дол.). Держатель овгз получает весь купон или купон за минусом военного сбора (1.5%)?
Мне пришёл весь купон.
Вам тогда лучше будет заплатить, а мы посмотрим за развитием событий. У меня первый купон будет только 4 квартале, думаю к этому времени вопрос устаканится
Документ предусматривает, что счет в ценных бумагах номинального держателя открывается депозитарным учреждением иностранному финансовому учреждению, которое отвечает установленным законодательством требованиям, на основании договора о предоставлении услуг по обслуживанию счета в ценных бумагах номинального держателя.