Мне пришёл весь купон.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:39
Мне пришёл весь купон.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:51
Вам тогда лучше будет заплатить, а мы посмотрим за развитием событий.
У меня первый купон будет только 4 квартале, думаю к этому времени вопрос устаканится
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:52
Депозитарна установа не отчитывается в налоговую о выплатах по форме 1ДФ.
Значит ли это, что можно не указывать купон в декларации?
Если даже налоговая узнает о том, что был незадекларированный купон, то штраф составит 170 грн., то с этим можно смириться.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05
Re: Идеи: портфель
Всем привет.
Кому то авалевские дивы зашли уже?
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:10
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:58
Порошенко подписал закон о концепции счета номинального держ
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:19
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:54
Коллеги, подскажите как ускорить исполнительную по двд унаф? Открыто провадження уже более месяца назад а денег еще нет(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:33
Investor_33
у меня уже почти 2 месяца И исполнять похоже никто не собирается...
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:36
Investor_33
Мне выплатили где-то через 35-40 дней, после отправки письма в исполнительную.
Отдельное спасибо за помощь DmitryZP и Serhiy_Y
Грехи людей смывает только море!
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