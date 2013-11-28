Додано: Пон 23 лип, 2018 13:32

Investor_33

ускорить будет сложно. визга много, шерсти мало.

формально, исполнитель своё дело сделал: производство открыл, постановление должнику отправил.

деньги держит Нафта. и срок исполнения постепенно увеличивается: от 23-24 дней тремя месяцами ранее, до 35-40 дней теперь.

объясняется это просто.

подошло исполнение по крупным суммам, дела по которым слушала апелляция.

реестр на выплаты у должника большой, вот и пошла задержка.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.