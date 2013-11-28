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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 40
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4
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Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:32

Investor_33
ускорить будет сложно. визга много, шерсти мало.
формально, исполнитель своё дело сделал: производство открыл, постановление должнику отправил.
деньги держит Нафта. и срок исполнения постепенно увеличивается: от 23-24 дней тремя месяцами ранее, до 35-40 дней теперь.
объясняется это просто.
подошло исполнение по крупным суммам, дела по которым слушала апелляция.
реестр на выплаты у должника большой, вот и пошла задержка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:22

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:44

  komp написав:
  GTS написав:ZABR хочет сделать допку.
http://abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html


7.Прийняття рішення про не використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення: «Не використовувати переважне право акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв’язку з тим, що основним джерелом збільшення статутного капіталу Товариства є грошовий внесок акціонера, який буде здійснюватися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями».

Гнилая контора со жлобособственниками. Какие красочные были рекомендации по ним больше 10 лет назад. Да и сейчас работают прибыльно, но делиться хронически не хотят. Размоют окончательно.

И снова "в работе" алгоритм оценки благородно "подаренный" комиссией все минорам Украины. В сочетании с новшествами по безучасным допкам, просто яд! Если не принять пилюлю до собрания, наступает полный "коматозный схематоз" :mrgreen:
Удивлен, что ахметовцы упустили такую потрясную возможность. После такого, и сквиз, был бы уже не сквиз. :lol:
На сколько размывают?
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:48

  GTS написав:
Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) победил в торгах на поставку ПАО "Укрзализныця" шести пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе, предложив их за 1 млрд 061,82 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1 млрд 062 млн грн.

В 2017 году увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн.



Одновременно прошла незамеченной новость о том что КВБЗ стал победителем аукционов в тот день на пассажирские вагоны.
Всего поставки планируются в кол-ве 54 вагона разной комплектации на сумму - 1,519 млрд.грн .
Срок поставки 1 год.
Вообщем если не будет жалоб КВБЗ получит заказов на 2,5 млрд.грн и это без грузовых вагонов.

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... 4-001602-b
Живите своим умом!
zzzzzz
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