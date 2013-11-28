Investor_33 ускорить будет сложно. визга много, шерсти мало. формально, исполнитель своё дело сделал: производство открыл, постановление должнику отправил. деньги держит Нафта. и срок исполнения постепенно увеличивается: от 23-24 дней тремя месяцами ранее, до 35-40 дней теперь. объясняется это просто. подошло исполнение по крупным суммам, дела по которым слушала апелляция. реестр на выплаты у должника большой, вот и пошла задержка.
7.Прийняття рішення про не використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Проект рішення: «Не використовувати переважне право акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв’язку з тим, що основним джерелом збільшення статутного капіталу Товариства є грошовий внесок акціонера, який буде здійснюватися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями».
Гнилая контора со жлобособственниками. Какие красочные были рекомендации по ним больше 10 лет назад. Да и сейчас работают прибыльно, но делиться хронически не хотят. Размоют окончательно.
И снова "в работе" алгоритм оценки благородно "подаренный" комиссией все минорам Украины. В сочетании с новшествами по безучасным допкам, просто яд! Если не принять пилюлю до собрания, наступает полный "коматозный схематоз" Удивлен, что ахметовцы упустили такую потрясную возможность. После такого, и сквиз, был бы уже не сквиз. На сколько размывают?
Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) победил в торгах на поставку ПАО "Укрзализныця" шести пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе, предложив их за 1 млрд 061,82 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1 млрд 062 млн грн.
В 2017 году увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн.
Одновременно прошла незамеченной новость о том что КВБЗ стал победителем тендеров на пассажирские вагоны которые прошли в тот же день. Всего поставки планируются в кол-ве 54 вагона разной комплектации на сумму - 1,519 млрд.грн . Срок поставки 1 год. Вообщем если не будет жалоб КВБЗ получит заказов на 2,5 млрд.грн и это без грузовых вагонов.
Yuri_T написав:Investor_33 ускорить будет сложно. визга много, шерсти мало. формально, исполнитель своё дело сделал: производство открыл, постановление должнику отправил. деньги держит Нафта. и срок исполнения постепенно увеличивается: от 23-24 дней тремя месяцами ранее, до 35-40 дней теперь. объясняется это просто. подошло исполнение по крупным суммам, дела по которым слушала апелляция. реестр на выплаты у должника большой, вот и пошла задержка.
Спасибо, будем ждать. Пока 32 дня "натикало"...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
GTS написав:Есть (пока неподтверждённая) инфа, что дивы по BAVL уже зачислены в НДУ. Теперь пару дней будут разбрасывать по депозитарним установам.
А по финрезу за 2кв тишина?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
GTS написав:Есть (пока неподтверждённая) инфа, что дивы по BAVL уже зачислены в НДУ. Теперь пару дней будут разбрасывать по депозитарним установам.
видимо, уже разбросали.
Некая известная контора только что написав:Шановний депоненте, з метою отримання дивідендів від АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2017 рік необхідно надати належним чином заповнений та підписаний опитувальник з фінансового моніторингу, у разі якщо Ви не поновлювали опитувальник у 2018 році. В протилежному випадку, згідно чинного законодавства, здійснення вищезазначеної виплати є неможливим.