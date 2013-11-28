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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:17
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:03
Думаю, что на этой неделе. Скорее всего результаты будут такие же сильные как и в 1кв18 (когда было 1,4 млрд. грн. прибыли или 2,2 коп. на акцию). За первое полугодие получается 4,5 коп. дивов.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08
Дай Бог...
9 коп/ак за год было бы очень нехило...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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