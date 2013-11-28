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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 3 5 41
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Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:17

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:03

  Investor_33 написав:А по финрезу за 2кв тишина? :roll: :oops:

Думаю, что на этой неделе. Скорее всего результаты будут такие же сильные как и в 1кв18 (когда было 1,4 млрд. грн. прибыли или 2,2 коп. на акцию). За первое полугодие получается 4,5 коп. дивов.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08

  GTS написав:
  Investor_33 написав:А по финрезу за 2кв тишина? :roll: :oops:

Думаю, что на этой неделе. Скорее всего результаты будут такие же сильные как и в 1кв18 (когда было 1,4 млрд. грн. прибыли или 2,2 коп. на акцию). За первое полугодие получается 4,5 коп. дивов.

Дай Бог...
9 коп/ак за год было бы очень нехило...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:34

  X-Fresh написав:Уже 2 дня не могу продать аваль!!! Продам по 29 коп! Пишите в личку

Еще актуально? Пишите в личку если есть объем..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:33

  Investor_33 написав:
  X-Fresh написав:Уже 2 дня не могу продать аваль!!! Продам по 29 коп! Пишите в личку

Еще актуально? Пишите в личку если есть объем..


Я могу по 31 коп продать. Пишите в личку
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:53

Re: Идеи: портфель

Никому, нихера, нипочём не продаю. Пишите в личку
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:23

OzzyR
Ну, 31 не 29 ... Спасибо, пока подумаю.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:09

УНАФ

Готую заяву про видачу судового наказу, в ГПК знайшов статтю
151. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/179 ... 2639#n2639

скільки і за якими реквізитами потрібно заплатити?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:13

Пришли дивиденды по Авалю на брокерский счёт.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:29

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 171
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