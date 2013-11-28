d_12
обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.
у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01
d_12
обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.
у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:39
Re: Идеи: портфель
Пришли 50% дивов по житомиробленерго
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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