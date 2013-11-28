Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01

d_12

обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.

у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.