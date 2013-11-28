d_12
обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.
у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01
d_12
обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.
у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:39
Re: Идеи: портфель
Пришли 50% дивов по житомиробленерго
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:22
Пошла жара по финрезам...
Запорожьеоблэнерго
ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
Николаевоблэнерго
MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38
Re: Идеи: портфель
что то уб совсем заглохло. нет новостей о техническом прогрессе. думаю с такой динамикой скорее снимут санкции(через 3 года) чем уб создаст ПО
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
Запорожьеоблэнерго ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
Николаевоблэнерго MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:43
OzzyR
нет денег - нех. строить (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:49
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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