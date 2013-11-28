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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3 5 43
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4
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3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01

d_12
обычно судебный приказ можно просто забрать в суде или он приходит почтой и заявлений, при этом, писать никаких не нужно.
у Вас какая-то особенная ситуация, что без заявления никак?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:39

Re: Идеи: портфель

Пришли 50% дивов по житомиробленерго
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:22

Пошла жара по финрезам...

Запорожьеоблэнерго
ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)

Николаевоблэнерго
MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38

Re: Идеи: портфель

что то уб совсем заглохло. нет новостей о техническом прогрессе. думаю с такой динамикой скорее снимут санкции(через 3 года) чем уб создаст ПО
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19

Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
Запорожьеоблэнерго ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
Николаевоблэнерго MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:43

OzzyR
нет денег - нех. строить (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:49

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:56

Re: Идеи: портфель

Скажите акции мотор сич еще чего-то стоят или это уже бумага?
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:59

Re: Идеи: портфель

CEEN#
Чистая прибыль за 2 кв 2018 439 264 млн., дауж печалька .....
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:40

  master_the_market написав:CEEN#
Чистая прибыль за 2 кв 2018 439 264 млн., дауж печалька .....

Ну вот, теперь можно и приватизировать... и кто скажет что по 19-20 это дёшево продали? :evil: :evil:
З.Ы. Подскажите ( если можно в личку) куда могли спрятать прибыль, производство ЭЭ за 6 мес выросло на 47% ...!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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