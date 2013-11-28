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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:38

Investor_33
По квартальному звіту - дохід 7973972 тис грн (мин року - 6033896), +32.15%, собівартість - 7339437 тис грн ( була 3536350), + запаси на практично 1 мрд грн більші ніж були торік. Намухлювати могли з вартістю закупленого вугілля - воно напряму в собівартість входить, або воно різко подорожчало порівняно з минулим роком
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:43

  Investor_33 написав:
  master_the_market написав:CEEN#
Чистая прибыль за 2 кв 2018 439 264 млн., дауж печалька .....

З.Ы. Подскажите ( если можно в личку) куда могли спрятать прибыль, производство ЭЭ за 6 мес выросло на 47% ...!


Прибыль от Роттердам+ оседает не на Центрэнерго а на снабжающих ЦЭ углем компаниях.
Поэтому всякие Кононенки там и крутятся как коршуны.

Это грустно товарищи :evil: :twisted:
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:00

  Taras Rudko написав:Investor_33
По квартальному звіту - дохід 7973972 тис грн (мин року - 6033896), +32.15%, собівартість - 7339437 тис грн ( була 3536350), + запаси на практично 1 мрд грн більші ніж були торік. Намухлювати могли з вартістю закупленого вугілля - воно напряму в собівартість входить, або воно різко подорожчало порівняно з минулим роком

Как то неприлично выросла себестоимость (в 2 раза)!! при том что расходы на оплату товаров и услуг выросло на тех же 47% что и рост производства ЭЭ.
А общие материальные затраты выросли с 2,6 до 6,3 ярдов по сравнению с прошлым годом. Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:21

wild2006
Напиши телефон в личку 203030@i.ua. У меня есть интерес по мотору.
zabal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:40

Донбассэнерго DOEN 1H2018 E:+197,98 млн.грн. (1H2017 E:-314,24)
Центрэнерго CEEN 1H2018 E:+439,26 млн.грн. (1H2017 E:+2019,32)
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
Запорожьеоблэнерго ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
Николаевоблэнерго MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
sansey
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