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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:38
Investor_33
По квартальному звіту - дохід 7973972 тис грн (мин року - 6033896), +32.15%, собівартість - 7339437 тис грн ( була 3536350), + запаси на практично 1 мрд грн більші ніж були торік. Намухлювати могли з вартістю закупленого вугілля - воно напряму в собівартість входить, або воно різко подорожчало порівняно з минулим роком
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Taras Rudko
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:43
Investor_33 написав: master_the_market написав:
CEEN#
Чистая прибыль за 2 кв 2018 439 264 млн., дауж печалька .....
З.Ы. Подскажите ( если можно в личку) куда могли спрятать прибыль, производство ЭЭ за 6 мес выросло на 47% ...!
Прибыль от Роттердам+ оседает не на Центрэнерго а на снабжающих ЦЭ углем компаниях.
Поэтому всякие Кононенки там и крутятся как коршуны.
Это грустно товарищи
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sansey
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:00
Taras Rudko написав:Investor_33
По квартальному звіту - дохід 7973972 тис грн (мин року - 6033896), +32.15%, собівартість - 7339437 тис грн ( була 3536350), + запаси на практично 1 мрд грн більші ніж були торік. Намухлювати могли з вартістю закупленого вугілля - воно напряму в собівартість входить, або воно різко подорожчало порівняно з минулим роком
Как то неприлично выросла себестоимость (в 2 раза)!! при том что расходы на оплату товаров и услуг выросло на тех же 47% что и рост производства ЭЭ.
А общие материальные затраты выросли с 2,6 до 6,3 ярдов по сравнению с прошлым годом. Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:21
wild2006
Напиши телефон в личку 203030@i.ua
. У меня есть интерес по мотору.
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zabal
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:40
Житомироблэнерго ZHEN 1H2018 E:+111,99 млн.грн. (1H2017 E:+92,63)
Донбассэнерго DOEN 1H2018 E:+197,98 млн.грн. (1H2017 E:-314,24)
Центрэнерго CEEN 1H2018 E:+439,26 млн.грн. (1H2017 E:+2019,32)
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
Запорожьеоблэнерго ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
Николаевоблэнерго MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Востаннє редагувалось sansey
в П'ят 27 лип, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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sansey
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:03
zabal написав:wild2006
Напиши телефон в личку 203030@i.ua
. У меня есть интерес по мотору.
Мне пока интересна только цена.
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wild2006
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:04
Yuri_T
, рішення суду є від 20/06, наказу не надіслали
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:09
Investor_33 написав:
Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?
В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.
Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:23
Аваль +2,75 за 6 мес (4,47коп/ак). Июнь +500млн...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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