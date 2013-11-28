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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2161216221632164 Лучшая инвестиция Идеи: портфель 3 5 44 1.Депозит в гривне 7% 3 2.Купить доллары 41% 18 3.Индекс UX 20% 9 4.Индекс S&P 500 16% 7 5.Первичка, Киев 9% 4 6.Золото 7% 3 Всього голосів : 44 Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:34 Мечтательный бычок написав: GTS написав: Investor_33 написав: Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает? Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?

В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.



Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет. В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.



Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.

Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже) . Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже)



Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.

Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место... Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место... 9822020

Повідомлень: 3 З нами з: 27.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2161216221632164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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