Мечтательный бычок написав:GTS написав:
В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.
Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.
Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.
Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже) .
Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.
Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место...