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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:34
Мечтательный бычок написав: GTS написав: Investor_33 написав:
Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?
В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.
Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.
Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.
Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже)
.
Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.
Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:33
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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