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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:34
Мечтательный бычок написав: GTS написав: Investor_33 написав:
Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?
В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.
Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.
Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.
Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже)
.
Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.
Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:33
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:18
d_12 написав:Yuri_T
, рішення суду є від 20/06, наказу не надіслали
плюсуйте еще 20 календарных дней на подачу апелляции, начиная со дня изготовления решения в полном объеме (на последней странице решения есть эта дата).
но, если сильно хотите заплатить судебный сбор, то платите.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:02
Згідно зі звітністю "Райффайзен Банку Аваль", за підсумками першого півріччя він задекларував прибуток 2,75 млрд грн (за аналогічний період минулого року - 2,74 млрд грн).
Чисті процентні доходи - 3,4 млрд грн, чисті комісійні доходи - 1,14 млрд грн.
( в прошлом году за первое полугодие чистые процентные доходы - 2,74 млрд грн, комиссионные - 1,04 млрд грн, дохід від розформування резервів під кредитний портфель – 1,02 млрд грн )
Активи банку в січні-червні зросли на 3,2% до 68,4 млрд грн (у т.ч. кредитний портфель - на 12,5% до 41,4 млрд грн). Депозитний портфель лишився фактично на тому ж рівні - 52,4 млрд грн.
Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01 липня - 15,5% (вимога НБУ - не менше 10%).
Рост кредитного портфеля на 12,5% с одновременным ростом комиссионных доходов на 24% показывает качественную расчистку кредитного портфеля
Универ уже разослал тексты заявлений на двд по Авалю
Живите своим умом!
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:14
Yuri_T
, дякую, якби була апеляція - мене б повідомили?
10/07 мені із суду прийшло повідомлення, що вони помилилися з датою: замість 20/06 прописали 27/06, плюс примітка про те, що апеляційна скарга подається до суду протягом 10 днів, думаю, що до 30/07 мали б роздуплитися
а судовий збір - то інша процедура
ось так :(
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d_12
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:54
MSICH 1H2018 E:+902,19 млн.грн. (1H2017 E:+2288,25)
BAVL 1H2018 E:2752,48 млн.грн. (1H2017 E:+2737,85)
KION 1H2018 E:+48,58 млн.грн. (1H2017 E:+77,52)
ZHEN 1H2018 E:+111,99 млн.грн. (1H2017 E:+92,63)
DOEN 1H2018 E:+197,98 млн.грн. (1H2017 E:-314,24)
CEEN 1H2018 E:+439,26 млн.грн. (1H2017 E:+2019,32)
ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:17
UNAF 1H18: E+2.06 млрд
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:52
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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