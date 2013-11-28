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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:34

  Мечтательный бычок написав:
  GTS написав:
  Investor_33 написав:Такое ощущение что деньги временно спрятали, проплатили уголь? Кто что думает?

В прошлом году они практически ничего не вырабатывали, но при этом у них рос средний тариф. Сейчас они активно закупают уголь.

Прошлый год для Центра был рекордным, но все понимали, что такого в следующем году не будет.


Честно говоря, читая форум - я не увидел такого понимания. Какая-то странная эйфория по отношению к CEEN.
Свой CEEN почти весь слил перед дивами и перешел в DOEN. До сих пор не пойму, чего все от CEEN тут радуются и не видят такой ценный папирус, как DOEN (прибыль на акцию в 7 раз выше, p/e в 4 раза ниже) :D .


Капитализация CEEN в 10 раз выше, чем DOEN.
Но при этом у них мощность в 3 раза больше - так что недооценка примерно DOEN в 3 раза ниже, чем CEEN - просто там фактор ведения боевых действий конечно пока имеет место...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:33

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:18

  d_12 написав:Yuri_T, рішення суду є від 20/06, наказу не надіслали :(

плюсуйте еще 20 календарных дней на подачу апелляции, начиная со дня изготовления решения в полном объеме (на последней странице решения есть эта дата).
но, если сильно хотите заплатить судебный сбор, то платите.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:02

Згідно зі звітністю "Райффайзен Банку Аваль", за підсумками першого півріччя він задекларував прибуток 2,75 млрд грн (за аналогічний період минулого року - 2,74 млрд грн).

Чисті процентні доходи - 3,4 млрд грн, чисті комісійні доходи - 1,14 млрд грн.
( в прошлом году за первое полугодие чистые процентные доходы - 2,74 млрд грн, комиссионные - 1,04 млрд грн, дохід від розформування резервів під кредитний портфель – 1,02 млрд грн )

Активи банку в січні-червні зросли на 3,2% до 68,4 млрд грн (у т.ч. кредитний портфель - на 12,5% до 41,4 млрд грн). Депозитний портфель лишився фактично на тому ж рівні - 52,4 млрд грн.

Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01 липня - 15,5% (вимога НБУ - не менше 10%).

Рост кредитного портфеля на 12,5% с одновременным ростом комиссионных доходов на 24% показывает качественную расчистку кредитного портфеля


Универ уже разослал тексты заявлений на двд по Авалю
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:14

Yuri_T, дякую, якби була апеляція - мене б повідомили?
10/07 мені із суду прийшло повідомлення, що вони помилилися з датою: замість 20/06 прописали 27/06, плюс примітка про те, що апеляційна скарга подається до суду протягом 10 днів, думаю, що до 30/07 мали б роздуплитися :)

а судовий збір - то інша процедура :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:54

MSICH 1H2018 E:+902,19 млн.грн. (1H2017 E:+2288,25)
BAVL 1H2018 E:2752,48 млн.грн. (1H2017 E:+2737,85)
KION 1H2018 E:+48,58 млн.грн. (1H2017 E:+77,52)
ZHEN 1H2018 E:+111,99 млн.грн. (1H2017 E:+92,63)
DOEN 1H2018 E:+197,98 млн.грн. (1H2017 E:-314,24)
CEEN 1H2018 E:+439,26 млн.грн. (1H2017 E:+2019,32)
ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:17

UNAF 1H18: E+2.06 млрд
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:52

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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