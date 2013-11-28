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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:44
По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию
Живите своим умом!
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:51
По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Живите своим умом!
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:07
zzzzzz
Общая практика, брокер банк, куда рискованнее, чем просто брокер.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:17
Виталик , сколько госбанков перестало существовать с момента независимости ?
А сколько исчезло брокеров за последние 24 года ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:13
zzzzzz
Евгений, Украина не показатель.
Хотя риски брокера куда ниже риска актива
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47
LUAZ 1H2018 E:+191,19 млн.грн. (1H2017 E:-1703,49)
UNAF 1H2018 E:+2061,47 млн.грн. (1H2017 E:+1336,16)
MSICH 1H2018 E:+902,19 млн.грн. (1H2017 E:+2288,25)
BAVL 1H2018 E:2752,48 млн.грн. (1H2017 E:+2737,85)
KION 1H2018 E:+48,58 млн.грн. (1H2017 E:+77,52)
ZHEN 1H2018 E:+111,99 млн.грн. (1H2017 E:+92,63)
DOEN 1H2018 E:+197,98 млн.грн. (1H2017 E:-314,24)
CEEN 1H2018 E:+439,26 млн.грн. (1H2017 E:+2019,32)
ZAON 1H2018 E:-49,54 млн.грн. (1H2017 E:+34,98)
MOEN 1H2018 E:+41,34 млн.грн. (1H2017 E:+42,82)
Черкассыоблэнерго 1H2018 E:+6,27 млн.грн. (1H2017 E:+4,38)
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