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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00

Re: Идеи: портфель

как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??
klokol
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:38

  klokol написав:как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??

Через брокера с голоса на ПФТС.

Зображення
(кол-во в лотах, 1 лот UNAF = 10 акций)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:25

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию

для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:53

  Філ написав:
  zzzzzz написав:По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию

для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся


Долг НАК за 3 млрд.кубов газа тоже никуда не делся.Да я знаю что там сумма значительно меньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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