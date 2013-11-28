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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00
Re: Идеи: портфель
как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:38
Через брокера с голоса на ПФТС.
(кол-во в лотах, 1 лот UNAF = 10 акций)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:25
Re: Идеи: портфель
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:53
Долг НАК за 3 млрд.кубов газа тоже никуда не делся.Да я знаю что там сумма значительно меньше.
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:05
Re: Идеи: портфель
Дякую за ваш час по пошуку даної інформації,
підхоплю естафету і додам тарифи УкрСиба
+50грн !
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:20
Бедные акционеры ))) за неделю потеряли 5% из за девала. К концу года увидим 33-35 грн супер инвестиции
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