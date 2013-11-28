RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2163216421652166

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 46
1.Депозит в гривне
7%
3
2.Купить доллары
39%
18
3.Индекс UX
20%
9
4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00

Re: Идеи: портфель

как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??
klokol
 
Повідомлень: 125
З нами з: 26.06.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:38

  klokol написав:как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??

Через брокера с голоса на ПФТС.

Зображення
(кол-во в лотах, 1 лот UNAF = 10 акций)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:25

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию

для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся
Філ
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:53

  Філ написав:
  zzzzzz написав:По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию

для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся


Долг НАК за 3 млрд.кубов газа тоже никуда не делся.Да я знаю что там сумма значительно меньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27497
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2683 раз.
Подякували: 4006 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:05

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз


Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )


Дякую за ваш час по пошуку даної інформації,

підхоплю естафету і додам тарифи УкрСиба

http://i.prntscr.com/q_meyQoESgGYS0k1_72w8w.png
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:20

Бедные акционеры ))) за неделю потеряли 5% из за девала. К концу года увидим 33-35 грн :) супер инвестиции
X-Fresh
 
Повідомлень: 155
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2163216421652166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: X-Fresh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71898
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58569)
31.07.2018 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.