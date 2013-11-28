Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00
как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??
klokol
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:38
klokol написав:
как можно купить акции укрнафты в нынешних условиях??
Через брокера с голоса на ПФТС.
(кол-во в лотах, 1 лот UNAF = 10 акций)
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:25
zzzzzz написав:
По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию
для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся
Філ
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:53
Філ написав: zzzzzz написав:
По Укрнафте за полгода уже набежало 38 грн на акцию
для кого "набєжало"? податковий борг нікуди не дівся
Долг НАК за 3 млрд.кубов газа тоже никуда не делся.Да я знаю что там сумма значительно меньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:21
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:05
zzzzzz написав:
Может кому будет интересно.
По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Дякую за ваш час по пошуку даної інформації,
підхоплю естафету і додам тарифи УкрСиба
http://i.prntscr.com/q_meyQoESgGYS0k1_72w8w.png
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:20
Бедные акционеры ))) за неделю потеряли 5% из за девала. К концу года увидим 33-35 грн
супер инвестиции
X-Fresh
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:05
по крайній мірі кращі ніж ФБ-дроччери що втратили -20% за пару годин
в баксах!
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+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:36
Да, но они же могли с середины 2013 года увеличить капитал в 9 раз в БАКСАХ)))
Аспирант1
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:47
X-Fresh написав:
Бедные акционеры ))) за неделю потеряли 5% из за девала. К концу года увидим 33-35 грн
супер инвестиции
что-то ты молчал, когда с 29 на 26 укреплялось.
вестник апокалипсиса, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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