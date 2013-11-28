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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:24
Если кто не знал, то тут можно смотреть котировки по итогам дня.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:32
Вчера коротких ОВГЗ под 18% разместили на 1 млрд. грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:10
GTS Хто зна, чи не буде на дату погашення тих бондів, 30.1.19, курс вище 29,5.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
фантастика просто
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:43
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