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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 46
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4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:24

Если кто не знал, то тут можно смотреть котировки по итогам дня.

http://pfts.ua/lastquote/
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:32

Вчера коротких ОВГЗ под 18% разместили на 1 млрд. грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:10

GTS Хто зна, чи не буде на дату погашення тих бондів, 30.1.19, курс вище 29,5.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

  GTS написав:Если кто не знал, то тут можно смотреть котировки по итогам дня.

http://pfts.ua/lastquote/

фантастика просто :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:43

  Філ написав:GTS Хто зна, чи не буде на дату погашення тих бондів, 30.1.19, курс вище 29,5.

Какая разница какой курс, смотрите на инфляцию
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:54

St/2 Інфляція уповільнюється, облікова зростає, курс гривні паде : не все так однозначно стосовно "куда смотрєть".
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:48

Філ, ещё газ скоро поднимут, тогда галопирующая инфляция станет ещё более галопирующей (как в 90х в Польше).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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