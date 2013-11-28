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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:24

Если кто не знал, то тут можно смотреть котировки по итогам дня.

http://pfts.ua/lastquote/
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:32

Вчера коротких ОВГЗ под 18% разместили на 1 млрд. грн.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:10

GTS Хто зна, чи не буде на дату погашення тих бондів, 30.1.19, курс вище 29,5.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

  GTS написав:Если кто не знал, то тут можно смотреть котировки по итогам дня.

http://pfts.ua/lastquote/

фантастика просто :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:43

  Філ написав:GTS Хто зна, чи не буде на дату погашення тих бондів, 30.1.19, курс вище 29,5.

Какая разница какой курс, смотрите на инфляцию
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:54

St/2 Інфляція уповільнюється, облікова зростає, курс гривні паде : не все так однозначно стосовно "куда смотрєть".
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:48

Філ, ещё газ скоро поднимут, тогда галопирующая инфляция станет ещё более галопирующей (как в 90х в Польше).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:05

Укрнафта: Цистерн для вывоза нефти нет

tea

Укрнафта может остановить работу на 13 месторождениях в Надворной из-за отсутствия цистерн для вывоза нефти
Укрнафта сообщает о критической ситуации с затовариванием нефтью в Надворной. Со второго августа могут быть остановлены 13 месторождений, сообщает компания у себя в Facebook.

"Цистерн от Укрзалізниці для вывоза нефти нет, и со 2 августа Укрнафта будет вынуждена остановить 13 продуктивных нефтяных и нефтеконденсатних месторождений. Это минус 330 т нефти и 220 тыс. куб. м газа в сутки", - пишет пресс-служба.

Новое время опубликовало отрывок письма правления компании министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. предправления УЗ Евгению Кравцову: "По состоянию на 30.07.2018 г в НГДУ Надвирнанафтогаз сложилась критическая ситуация, искусственно созданная из-за затоваривания резервуарного парка Нефтехимик Прикарпатья в связи с тем, что ж/д цистерны для отгрузки и перевозки нефти не поступили на Нефтехимик Прикарпатья, согласно договора, заключенного с Укрзализныцей. В случае, если вопрос поступления ж/д цистерн до 02.08.2018 г не будет решен, ситуация приведет к: полной остановке 13 нефтяных и нефтеконденсатных месторождений; остановке работы 310 нефтяных скважин эксплуатационного фонда; остановке собственной добычи нефти в количестве 330 т в сутки и попутного газа объемом 220 тыс куб. м в сутки".

Таким образом Укрнафта может потерять более 8% ежемесячного добычи газа и 8,5% добычи нефти.
:mrgreen:
gmm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:51

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:06

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .


Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн

Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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