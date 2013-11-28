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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 46
1.Депозит в гривне
7%
3
2.Купить доллары
39%
18
3.Индекс UX
20%
9
4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:41

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greenozon
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