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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:41
zzzzz
а де решта 70 банків?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:01
Киев. 2 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство финансов Украины разрабатывает с ПриватБанком возможность розничной продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова.
"Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения. Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", - написала она в соцсети "Фейсбук".
По данным Национального банка Украины по состоянию на 1 августа в собственности физических лиц находятся гособлигации на 3,983 млрд грн, в том числе номинированные в инвалюте – на 2,671 млрд грн.
Минфин на аукционе 31 июля разместил гривневые ОВГЗ на сумму более 1 млрд грн с доходностью 16,82% годовых по трехлетним бумагам и 18% годовых – по полугодовым.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:06
Может кому будет интересно.
По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн
Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Укрсиб - унылое го...но !
1.Обслуживаться надо только через ВИП отделение в котором нужно будет заплатить 7500 грн в год !!
2. После погашения ОВГЗ за обналичивание ДС банк тупо берет 1% )))
Что касается комиссий
Сделка - 0,05%
Открытие счета в ЦБ - 350грн
Хранение - 0,005% в мес но не менее 150грн
Зачисление / списание ЦБ - 0,02% ( не менее 150 грн , не более 500 грн )
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:14
zzzzzz написав:
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
Йопта, время людям иканомишь . Накидываешь где можно пару сольдов не переплатить
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ChuLock
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23
ChuLock
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:28
zzzzzz написав:
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"
то у тебя мания преследования )
И это пройдёт ©
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Додано: Чет 02 сер, 2018 10:12
ChuLock написав: zzzzzz написав:
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"
то у тебя мания преследования )
давно пора всё в отдельную ветку складывать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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