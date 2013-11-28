RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2165216621672168

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 46
1.Депозит в гривне
7%
3
2.Купить доллары
39%
18
3.Индекс UX
20%
9
4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:41

zzzzz

а де решта 70 банків? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:01

Минфин намерен упростить доступ населения к ОВГЗ

Киев. 2 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство финансов Украины разрабатывает с ПриватБанком возможность розничной продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова.

"Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения. Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", - написала она в соцсети "Фейсбук".

По данным Национального банка Украины по состоянию на 1 августа в собственности физических лиц находятся гособлигации на 3,983 млрд грн, в том числе номинированные в инвалюте – на 2,671 млрд грн.

Минфин на аукционе 31 июля разместил гривневые ОВГЗ на сумму более 1 млрд грн с доходностью 16,82% годовых по трехлетним бумагам и 18% годовых – по полугодовым.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:06

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .


Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн

Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )

Укрсиб - унылое го...но !
1.Обслуживаться надо только через ВИП отделение в котором нужно будет заплатить 7500 грн в год !!
2. После погашения ОВГЗ за обналичивание ДС банк тупо берет 1% )))
Что касается комиссий
Сделка - 0,05%
Открытие счета в ЦБ - 350грн
Хранение - 0,005% в мес но не менее 150грн
Зачисление / списание ЦБ - 0,02% ( не менее 150 грн , не более 500 грн )


Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27513
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2684 раз.
Подякували: 4038 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:14

  zzzzzz написав:
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.


Йопта, время людям иканомишь . Накидываешь где можно пару сольдов не переплатить
И это пройдёт ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 05.07.08
Подякував: 904 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:23

ChuLock
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27513
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2684 раз.
Подякували: 4038 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:28

  zzzzzz написав:
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"


то у тебя мания преследования )
И это пройдёт ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 05.07.08
Подякував: 904 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:12

  ChuLock написав:
  zzzzzz написав:
Есть и недовольные форумчане у которых имя начинается на "Ю" а заканчивается на "А"


то у тебя мания преследования )

давно пора всё в отдельную ветку складывать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12994
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 3570 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 2165216621672168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71911
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13104)
02.08.2018 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.