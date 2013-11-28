Счет для выплаты отправил им на прошлой неделе, пока не получил.
пс. по zhen зашли вчера
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10
Счет для выплаты отправил им на прошлой неделе, пока не получил.
пс. по zhen зашли вчера
Грехи людей смывает только море!
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:20
Nikolos
От Универа на банк зашли 30.07
Возможно от суммы зависит (судя по CEEN, там было +- пара дней)
Или попробуйте уточнить повторно отправив - у меня по ОВГЗ неделю не заходили, а после повторного письма в течении часа зашли - хотя может это просто совпадение
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