RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2166216721682169

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 47
1.Депозит в гривне
6%
3
2.Купить доллары
38%
18
3.Индекс UX
21%
10
4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
6%
3
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10

  Камикадзе написав:
  Chup написав:Получил двд по Авалю. Фридом Финанс.


Кто-нибудь получил двд Аваля от Универа?


Счет для выплаты отправил им на прошлой неделе, пока не получил.
пс. по zhen зашли вчера
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 23.12.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:20

Nikolos
От Универа на банк зашли 30.07
Возможно от суммы зависит (судя по CEEN, там было +- пара дней)
Или попробуйте уточнить повторно отправив - у меня по ОВГЗ неделю не заходили, а после повторного письма в течении часа зашли - хотя может это просто совпадение
leriy_dyachenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 20.04.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:54

leriy_dyachenko
Универ ещё те хмыри. Они специально придерживают деньги чтоб заработать на проценте.
X-Fresh
 
Повідомлень: 159
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:54

Re: Идеи: портфель

zzzzzz написав:
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.


Пишите, очень полезная информация!
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:57

Re: Идеи: портфель

Я так поня украинская биржа - все. Где физику можно продать небольшой пакет акций центрэнерго?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:01

  Boundless написав:Я так поня украинская биржа - все. Где физику можно продать небольшой пакет акций центрэнерго?

На ПФТС

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:03

  zzzzzz написав:Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.

А какие комиссии за погашение и выплаты купона?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 27.10.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2166216721682169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71912
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13114)
02.08.2018 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.